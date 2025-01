Gotha (dpa/th) - Sieben Menschen sind in einer Tageseinrichtung für Senioren in Gotha durch Rauch in einer Toilette verletzt worden. Vier Menschen im Alter von 28 bis 68 Jahren wurden durch das Einatmen des Rauches schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Drei weitere Menschen im Alter von 56 bis 68 Jahren wurden dadurch leicht verletzt.