Gebäude evakuiert: Geldausgabeautomat mit Gewalt geöffnet

In der Nacht zum Freitag gegen 2.40 Uhr steuerten die bislang Unbekannten auf ein Kreditinstitut zu, das sich im Bereich des Marktplatzes befindet. Mit Hilfe eines noch unbekannten Stoffes öffneten die Täter den Geldausgabeautomaten mit Gewalt. „Dadurch entstand erheblicher Sachschaden am Gebäude“, berichtet die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Wohnungen, die sich im betroffenen Gebäude befinden, wurden vorsorglich evakuiert.