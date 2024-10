Gebäude evakuiert Feuer in Meininger Gaststätte

Gegen 1 Uhr brach in einer Gaststätte in der Anton-Ulrich-Straße ein Feuer in der Küche aus. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Küche bereits in Flammen. Das Feuer breitete sich über den Fettabzug bis ins Dachgeschoss aus und verursachte einen Brand im Dachstuhl. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. 16 Personen, darunter auch Kinder, wurden aus dem Gebäude, das auch eine Pension umfasst, evakuiert. Sie wurden in einer nahegelegenen Gaststätte untergebracht und mit Essen und Trinken versorgt.