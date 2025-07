Das Dachzelt-Sommer-Camp wechselt immer mal seinen Standort in Deutschland – hat aber offenbar Gefallen an einem Platz mitten im Land, auf einem Berg nahe an den Wolken, gefunden: Die Hohe Geba mit ihrem Plateau ist an diesem Wochenende erneut Gastgeber für das Treffen von Menschen mit und ohne Leinwandvilla auf dem Autodach. Am Donnerstag reisen die ersten Gäste an und erwartet werden wieder Hunderte, die diesem Hobby frönen und den besonderen Zusammenhalt in der Szene mögen.