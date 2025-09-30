Nach einer Woche mit dürftigem Wetter gab es pünktlich zum Doppel-Wettkampf „Geba Hoch Zwei“ am Wochenende einige Lichtblicke. Das war nicht nur beim Geba-Bergzeitfahren (wir berichteten) am Samstag so, sondern auch beim 17. Geba-Berglauf einen Tag später. Bestes Laufwetter empfing die Aktiven, die am Sonntag reichlich auf das Geba-Plateau kamen. Alleine auf den drei Laufstrecken wurden weit über 300 Finisher gezählt.