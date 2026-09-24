Es könnte ein Überraschungspaket werden, sagt Rhöwa-Werkleiter Holger Senf in der Gemeinderatssitzung jüngst in Seeba: So ganz genau kennt man die Kanalverflechtungen derzeit nicht, die sich unter der Straßenoberfläche verbergen. Ein Teil sei ein Mischwasserkanal, sagte er – Details bekommt man noch heraus, ist er zuversichtlich. Erste Begehungen hat es gegeben. Noch geht es ja nicht los mit der durch den Landkreis Schmalkalden-Meiningen geplanten Sanierung der Kreisstraße 2572 in der Ortslage, bekannt als teils steile und kurvige Straße. Diese ist so kaputt, dass eine Reparatur nicht mehr als sinnvoll angesehen wird. Also soll die Straße eine komplett neue Trag- und Deckschicht bekommen, heißt es zur Ratssitzung jüngst. Wie der Bauablauf sein wird, wann es losgeht – das alles ist noch nicht diskutiert worden. Zumindest eines scheint klar: Nur die Durchfahrtsstraße ist in Planung, nicht die kleinen Seitenstraßen.