Tel Aviv/Gaza - Israels Armee hat rund zwei Monate nach Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen wieder massive Angriffe auf die islamistische Hamas in dem Küstengebiet aufgenommen. In Übereinstimmung mit der politischen Führung führe die Armee derzeit umfangreiche Angriffe auf Stellungen der Terrororganisation durch, teilte das Militär in der Nacht mit.