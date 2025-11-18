Gaza-Krieg: Was bedeutet die UN-Resolution für den Gaza-Friedensplan?

Zunächst muss unter anderem die Besetzung des internationalen "Friedensrats" geklärt werden. Dessen Chef will US-Präsident Trump selbst sein, das hat er bereits angekündigt. Auch der frühere britische Premierminister Tony Blair soll dabei sein. Weitere Mitglieder sollten bald bekannt gegeben werden, kündigte Trump an.

Dieser "Friedensrat" soll dann laut Resolution die "Stabilisierungstruppe" aufbauen - aber auch dazu sind noch viele Fragen offen. Mehrere Länder hatten aber im Vorfeld ihre Bereitschaft signalisiert, Truppen zu stellen, darunter auch mehrheitlich muslimische Länder wie Indonesien und Pakistan. Deutschland beabsichtigt nicht, sich militärisch an der ISF zu beteiligen.