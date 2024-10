München (dpa/lby) - Rund 1.500 propalästinensische Aktivistinnen und Aktivisten sind in einem Protestmarsch durch München gezogen. Dies teilte ein Polizeisprecher mit. Die Organisatoren des Pro-Palästina-Protestcamps vor der Ludwig-Maximilians-Universität hatten Studierende von anderen solcher Uni-Camps in Deutschland dazu aufgerufen, an der Demonstration teilzunehmen.