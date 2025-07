Noch befänden sich 50 Geiseln in Gaza, sagte Netanjahu dem Sender Newsmax. "20 sind definitiv am Leben, und etwa 30 sind nicht am Leben, und ich möchte sie alle herausholen". Man habe jetzt eine Vereinbarung, dass die Hamas zunächst zehn Geiseln freilasse und etwa die halbe Anzahl der Leichen aushändige. Er werde aber auch alle übrigen Verschleppten, die lebenden wie die toten, herausholen. "Ich hoffe, wir können das in ein paar Tagen abschließen", sagte der israelische Regierungschef dem US-Sender weiter.