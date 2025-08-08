Gaza-Krieg: Israel will die Stadt Gaza einnehmen: Was sind die Folgen?

Israelische Medien zitierten allerdings einen Offiziellen mit den Worten: "Wenn wir jetzt nicht handeln, werden die Geiseln verhungern und Gaza wird unter der Herrschaft der Hamas bleiben." Zuletzt veröffentlichten die Hamas und der Palästinensische Islamische Dschihad (PIJ) abscheuliche Propaganda-Videos von zwei Geiseln. Dort sind der Deutsch-Israeli Rom Braslavski (21) und Evjatar David (24) abgemagert und ausgezehrt zu sehen.

Wie könnte die internationale Gemeinschaft reagieren?

Eine Ausweitung der Kämpfe bedeutet eine weitere Eskalation des Kriegs. Zuletzt nahm die internationale Kritik an Israels Vorgehen bereits massiv zu. In Israel ist oft die Rede von einem "diplomatischen Tsunami" - auch enge Verbündete des jüdischen Staates kritisieren die Regierung in Jerusalem inzwischen scharf. Kommentatoren befürchten eine diplomatische Isolation.

Einige Länder erwägen angesichts der katastrophalen Lage in Gaza bereits Sanktionen gegen Israel. Deutschland gehört bisher zu jenen Staaten, die Sanktionen ablehnen. Die Bundesregierung will jedoch noch über das weitere Vorgehen im Gaza-Konflikt entscheiden. Deutschland forderte zuletzt, dass die humanitäre Lage vor Ort schnell verbessert werden soll. Es ist unklar, inwiefern Israels jüngste Entscheidung das Verhalten Deutschlands beeinflussen wird.

Welche anderen Folgen könnte die Entscheidung für Israel haben?

Eine weitere umfangreiche Bodenoffensive in urbanem Gebiet – auch wenn bislang unklar ist, wann diese beginnen könnte – birgt erhöhte Risiken auch für die israelischen Soldaten. Bereits jetzt drücken viele Israelis den Wunsch nach einem Kriegsende aus. Die Bestürzung in der Gesellschaft über gefallene Soldaten in diesem Jahr war bereits groß – zusätzliche Verluste auf israelischer Seite könnten die Unterstützung für den Krieg weiter untergraben.

Innenpolitisch befindet sich Regierungschef Netanjahu bei der Frage, wie es mit dem Gazastreifen weitergeht, in einer Zwickmühle. Seine rechtsextremen Koalitionspartner fordern offen die Einnahme des gesamten Gebiets sowie die Vertreibung der Palästinenser. Gemäßigte Mitglieder der Regierung halten sich diesbezüglich zurück. Die meisten Oppositionsparteien lehnen dies vehement ab. Eine weitere Spaltung innerhalb der politischen Lager könnte die Folge sein.