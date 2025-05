Gaza-Krieg Israel bereitet Verschärfung der Gaza-Angriffe vor

Angehörige von Geiseln demonstrierten am Samstagabend in Tel Aviv erneut für eine Waffenruhe. Einav Zangauker, Mutter einer männlichen Geisel, sagte nach Angaben von "ynet", weiterer militärischer Druck gefährde das Leben der Geiseln. Netanjahu schicke "die Soldaten in einen überflüssigen Krieg", sagte sie demnach.

Der Krieg wurde durch den Terrorangriff der Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober 2023 im israelischen Grenzgebiet ausgelöst. Dabei wurden etwa 1.200 Menschen getötet und über 250 Israelis verschleppt. Seitdem sind laut dem von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium im Gazastreifen rund 52.500 Menschen getötet worden. Allein seit Wiederaufnahme der Angriffe am 18. März sollen etwa 2.400 Personen ums Leben gekommen sein.

Huthi-Miliz setzt Raketenangriffe auf Israel fort

Auch die jemenitische Huthi-Miliz setzt ihre Angriffe auf Israel fort. Am Samstagmorgen heulten erneut Warnsirenen, unter anderem in Jerusalem und am Toten Meer. Ein aus dem Jemen abgefeuertes Geschoss wurde von der israelischen Raketenabwehr abgefangen.

Die Huthi feuern seit Wiederaufnahme der israelischen Offensive im März nach Scheitern einer zweimonatigen Waffenruhe wieder regelmäßig Geschosse in Richtung Israel – als Zeichen der Solidarität mit der Hamas. In der jemenitischen Hauptstadt Sanaa demonstrierten am Freitag Tausende mit Waffen und Plakaten mit dem Huthi-Motto: "Gott ist groß, Tod Amerika, Tod Israel, Fluch über die Juden, Sieg dem Islam."