Gaza-Krieg: Ben & Jerrys-Gründer wegen Gaza-Protest festgenommen

Andere Demonstranten hielten Poster hoch. Auf einem Video, das er selbst auf der Plattform X postete, ist zu sehen, wie Cohen in den Gängen des Kongresses abgeführt wird. Schon in Handschellen wiederholt er den Vorwurf. Er forderte, der Kongress müsse sich dafür einsetzen, dass wieder Lebensmittel in den Gazastreifen geliefert werden.