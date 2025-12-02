Gaza-Konflikt: Hunderte Ermittlungsverfahren zu Gaza-Konflikt

München (dpa/lby) - Der Konflikt zwischen Israel und Palästina stellt auch die Staatsanwaltschaft München I vor Herausforderungen. Allein rund 500 Ermittlungsverfahren sind dort in dem Zusammenhang seit Ende 2023 eingegangen, wie Oberstaatsanwalt Florian Weinzierl sagt. Dazu kommen nach seinen Schätzungen weitere 250, die noch bei der Polizei liegen. "Die Bearbeitung dieser Verfahren hat die volle Arbeitskraft eines Staatsanwalts gebunden, eine zeitnahe Reduzierung der Verfahrenszahlen ist nicht absehbar."