 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Hunderte Ermittlungsverfahren zu Gaza-Konflikt

Gaza-Konflikt Hunderte Ermittlungsverfahren zu Gaza-Konflikt

Der Terroranschlag der Hamas auf Israel und der Gaza-Konflikt beschäftigen die Strafverfolgungsbehörden auch im tausende Kilometer entfernten München.

Gaza-Konflikt: Hunderte Ermittlungsverfahren zu Gaza-Konflikt
1
Vor der LMU in München campierten propalästinensische Aktivisten. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

München (dpa/lby) - Der Konflikt zwischen Israel und Palästina stellt auch die Staatsanwaltschaft München I vor Herausforderungen. Allein rund 500 Ermittlungsverfahren sind dort in dem Zusammenhang seit Ende 2023 eingegangen, wie Oberstaatsanwalt Florian Weinzierl sagt. Dazu kommen nach seinen Schätzungen weitere 250, die noch bei der Polizei liegen. "Die Bearbeitung dieser Verfahren hat die volle Arbeitskraft eines Staatsanwalts gebunden, eine zeitnahe Reduzierung der Verfahrenszahlen ist nicht absehbar."

Nach der Werbung weiterlesen

Dabei geht es seinen Angaben zufolge beispielsweise um Äußerungsdelikte wie die Verwendung von verbotenen politischen Parolen oder Kennzeichen, die mutmaßlich den Tatbestand der Volksverhetzung oder Billigung von Straftaten erfüllen, um Sachbeschädigung mit Graffitis oder gegenseitige Beleidigungen bei Demonstrationen und Gegendemonstrationen. 

Auch Verfahren wegen Hausfriedensbruch nach Aktionen an den beiden Münchner Universitäten sind nach Angaben Weinzierls bei der Behörde in Bearbeitung. Dazu kommen Verfahren von herausgehobener Bedeutung, die bei der Generalstaatsanwaltschaft München oder dem dort angesiedelten Antisemitismusbeauftragten der bayerischen Justiz anhängig sind.