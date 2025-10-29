Gaza/Tel Aviv/Washington - Trotz erneut gegenseitigen Beschusses im Gazastreifen hält nach Ansicht von US-Vizepräsident JD Vance die Waffenruhe-Vereinbarung zwischen Israel und der islamistischen Hamas. "Die Waffenruhe hält. Das bedeutet jedoch nicht, dass es nicht hin und wieder kleinere Scharmützel geben wird", zitierten US-Medien den US-Vizepräsidenten. Israel hatte zuvor nach Angaben der Regierung in Reaktion auf einen Angriff der Hamas auf israelische Soldaten erneut Ziele im Gazastreifen bombardieren lassen.