Gauner-Komödie bei Prime Video Stanley Tucci will in "Masterplan" die Mona Lisa klauen

An seiner Seite spielen Simona Tabasco, bekannt aus der zweiten Staffel der Serie "The White Lotus", und Victor Belmondo ("Bastion 36"), Enkel der französischen Filmlegende Jean-Paul Belmondo ("Außer Atem").

Ein Hauch von "Ocean's Eleven"

Bei Stil, Machart und Musik nahm man sich offenbar "Ocean's Eleven" (2001) zum Vorbild. Der routinierte Gaunerfilm punktet mit schönen Bildern von Paris, Rom und dem Comer See, einer Prise Humor und dem obligatorischen Plan, bei dem natürlich nicht alles nach Plan läuft.

Die Handlung hat allerdings einige Längen. Großes Kino ist "Masterplan" also nicht. Als seichte Streamingunterhaltung für einen Abend auf der Couch taugt der Film allemal.

Die Mona Lisa wurde tatsächlich einmal geklaut

Einmal wurde die Mona Lisa übrigens tatsächlich gestohlen. 1911 klaute ein ehemaliger Louvre-Mitarbeiter, der Italiener Vincenzo Peruggia, das Gemälde. Mehr als zwei Jahre blieb es verschwunden. Gefasst wurde Peruggia im Dezember 1913 in Florenz, als er das Bild einem Kunsthändler anbot. Anfang 1914 kehrte die Mona Lisa in den Louvre zurück.

Peruggia erklärte später, er habe die Mona Lisa nach Italien zurückbringen wollen. "Ich glaube nicht, dass das stimmte", sagt Tucci im dpa-Interview. "Da gab es einen anderen Grund." Ob das Bild nach Italien gehört? Darauf will sich der US-Amerikaner mit italienischen Wurzeln lieber nicht festlegen. "Die Herkunft so vieler Kunstwerke ist ein Thema für eine sehr, sehr lange Diskussion."

Welches Gemälde würde Stanley Tucci selbst aus dem Louvre mitnehmen, wenn er sich - ganz legal - eins aussuchen dürfte? "Ich weiß es nicht. Dafür kenne ich mich dort nicht gut genug aus", gesteht er. "Die Mona Lisa wäre es jedenfalls nicht."