Gaumenfreuden: Wein und Genuss in Schmalkaldens Innenstadt

Vom 15. bis 17. Mai verwandelt sich der historische Altmarkt in Schmalkalden erneut in ein Paradies für Weinliebhaber, Genießer und Familien. Bereits zum 12. Mal heißt es: genießen, feiern und gemeinsam unvergessliche Stunden erleben.
Schmalkalden lädt ab Freitag zum 12. Weinfest auf den Altmarkt ein. Zur Eröffnung wird eine Hoheit erwartet.
Vom 15. bis 17. Mai verwandelt sich der historische Altmarkt in Schmalkalden erneut in ein Paradies für Weinliebhaber, Genießer und Familien. Bereits zum 12. Mal heißt es: genießen, feiern und gemeinsam unvergessliche Stunden erleben.
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Das Schmalkalder Weinfest hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Region entwickelt. Schon die früheren Weinfeste lockten zahlreiche Besucherinnen und Besucher mit edlen Tropfen aus renommierten Weinregionen wie Franken, der Pfalz, Rheinhessen und Saale-Unstrut auf den Altmarkt. Besonders geschätzt werden die entspannte Atmosphäre inmitten der historischen Fachwerkstadt, das abwechslungsreiche Musikprogramm und die kulinarische Vielfalt.
Auch diesmal erwartet die Gäste wieder ein stimmungsvolles Wochenende voller Genuss und Lebensfreude. Winzer aus verschiedenen Anbaugebieten präsentieren ihre besten Weine – von fruchtig und spritzig bis vollmundig und kräftig. Dazu sorgen Flammkuchen, Crêpes, Lángos, Handbrot, Burger, Gegrilltes und süße Spezialitäten für echte Genussmomente.
Neben dem Weinangebot bietet das Fest ein vielseitiges Bühnenprogramm mit Livemusik, DJs und regionalen Künstlern. Familien dürfen sich auf Karussell, Spieleangebote und den beliebten Kinderbasar am Sonntag freuen.
Ob mit Freunden, der Familie oder Kolleginnen und Kollegen – das Schmalkalder Weinfest verbindet Geselligkeit, Musik und kulinarischen Genuss in besonderem Ambiente und macht den Altmarkt Jahr für Jahr zum Treffpunkt für Gäste aus nah und fern. Der Eintritt ist frei.
Freitag, 15. Mai, 17 bis 24 Uhr; 17 Uhr offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Thomas Kaminski und der Weinprinzessin aus Mainstockheim Juliana Lutz, sowie Vorstellung der Winzer; 17.30 bis 18. 30 Uhr DJ Tommy. 19 bis 23 Uhr Die Rossinis.
Samstag, 16. Mai, 11 bis 24 Uhr, 11 bis 13 Uhr DJ Tommy; 14 bis 18 Uhr Duo Comeback – Klassiker der Rock- und Popmusik; 19 bis 23 Uhr, Kapo Akustik – Party & Rock-Akustik Coverband
Sonntag, 17. Mai, 11 bis 19 Uhr, 11.30 bis 14.30 Uhr Stilletaler Musikanten, 15 bis 18:30 Uhr Der Mölli – Schlager, Partyhits & Oldies.