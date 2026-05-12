Gaumenfreuden: Wein und Genuss in Schmalkaldens Innenstadt

Das Schmalkalder Weinfest hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Region entwickelt. Schon die früheren Weinfeste lockten zahlreiche Besucherinnen und Besucher mit edlen Tropfen aus renommierten Weinregionen wie Franken, der Pfalz, Rheinhessen und Saale-Unstrut auf den Altmarkt. Besonders geschätzt werden die entspannte Atmosphäre inmitten der historischen Fachwerkstadt, das abwechslungsreiche Musikprogramm und die kulinarische Vielfalt.