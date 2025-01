Erfurt (dpa/th) - Gourmetfreunde werden in Thüringen laut Restaurantführer "Gault&Millau" vor allem in Erfurt fündig. Gleich fünf von elf ausgezeichneten Restaurants in der Ausgabe 2025 liegen in der Landeshauptstadt. Maß aller Dinge im Freistaat bleibt demnach das "Clara - Restaurant im Kaisersaal" mit drei von fünf möglichen Kochhauben in Rot. Das Sternerestaurant gehört seit Jahrzehnten zu den besten Adressen für Feinschmecker in Thüringen.