Gut, dass sich Feuerwehrler schon von Berufs wegen mit Wasser gut vertragen. Denn zur diesjährigen Kirmes im Sonneberger Ortsteil Spechtsbrunn weinte der Himmel am Sonntag Freudentränen, sodass der Wettstreit im Feuerwehrauto-Ziehen die Teilnehmer nicht nur ins Schwitzen brachte. Auch von hoch oben wurden sie dabei leicht „durchweicht“, was aber mittlerweile fast schon ebenso Tradition hat wie der Gaudiwettkampf selbst.
Gaudi und Tradition Zugkräftige Kirmesmacher am Werk
Doris Hein 25.09.2026 - 16:00 Uhr