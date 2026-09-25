Gut, dass sich Feuerwehrler schon von Berufs wegen mit Wasser gut vertragen. Denn zur diesjährigen Kirmes im Sonneberger Ortsteil Spechtsbrunn weinte der Himmel am Sonntag Freudentränen, sodass der Wettstreit im Feuerwehrauto-Ziehen die Teilnehmer nicht nur ins Schwitzen brachte. Auch von hoch oben wurden sie dabei leicht „durchweicht“, was aber mittlerweile fast schon ebenso Tradition hat wie der Gaudiwettkampf selbst.