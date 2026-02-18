Der Winter ist in den vergangenen Tagen noch einmal ordentlich hereingeschneit und hat bei den Brotterodern einen Erinnerungsreiz ausgelöst. „Wir haben uns spontan entschlossen, am Samstag, 21. Februar, ein Hornschlittenrennen zu organisieren. Das erste seit mehreren Jahren“, berichtet Frieder Baldauf. „Der Wettbewerb startet um 12 Uhr, die Party in der Sporthalle gegen 20 Uhr. Die Bewirtung der Besucher ist aber auch schon an der Strecke bestens gesichert.“