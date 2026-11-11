Gasversorgung Was bringt eine Gasreserve? Kabinettsbeschluss erwartet

- 20 Tage Ausfall sämtlicher norwegischer Pipelineimporte,
- 40 Tage Ausfall der Flüssigerdgas (LNG)-Terminals in Deutschland,
- zehn Tage Vollversorgung Haushalte und Gewerbe bei Ausfall sämtlicher Importe bei der Nachfrage eines extrem kalten Winters sowie
- 18 Tage Vollversorgung Haushalte und Gewerbe bei Ausfall sämtlicher Importe bei der Nachfrage eines normalen Winters.
Wie hoch wird die Umlage?
Finanziert werden soll die Gasreserve über eine Umlage für Gaskunden - was in den Regierungsfraktionen CDU/CSU und SPD aber durchaus umstritten ist. Die erste "Umlageperiode" soll am 1. Oktober 2027 beginnen. Im Gesetzentwurf werden die Folgen geschätzt: Für einen typischen Haushalt in einem Mehr-Familienhaus mit einem jährlichen Verbrauch von rund 13.000 Kilowattstunden beziehungsweise einen typischen Haushalt in einem Ein-Familienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden bedeute dies jährliche Kosten in Höhe von 3,77 Euro bis 7,20 Euro. Dadurch erhöhten sich die Gasbezugskosten um 0,3 bis 0,4 Prozent.