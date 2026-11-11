Gasversorgung Was bringt eine Gasreserve? Kabinettsbeschluss erwartet

Was passiert mit den Vorgaben für Gasspeicher?

Die Vorgaben zu den Füllständen werden nicht verlängert - sie treten zum 31. März 2027 außer Kraft. In diesem Jahr wurden die Vorgaben verfehlt. Zum 1. November sollte faktisch ein durchschnittlicher Füllstand von 70 Prozent erreicht werden. Dies wurde deutlich verfehlt. Aktuell sind die Speicher zu rund 59 Prozent gefüllt. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums hatte betont, die Gasversorgung sei für den Winter gesichert. Entscheidend für die Versorgungssicherheit seien nicht allein die Speicherfüllstände, sondern auch die tatsächliche Ausspeicherung, laufende Gasimporte und weitere Vorsorgemaßnahmen. Gas komme insbesondere über Pipelines aus Norwegen, über LNG-Terminals sowie über europäischen Nachbarn.