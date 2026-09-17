Gasversorgung Gasspeicher sorgen für Nervosität - welche Rolle haben sie?

Ein Gaseinkauf vom Staat könnte aber sehr teuer werden, weil dann die Einkaufspreise steigen könnten. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte gewarnt, der Staat dürfe nicht selbst zum Preistreiber werden.

Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und ausbleibender Gaslieferungen aus Russland kaufte Trading Hub Europe im staatlichen Auftrag Gas ein, um eine Gasmangellage zu verhindern. Das kostete mehrere Milliarden Euro. Um das zu finanzieren, wurde eine Umlage für Gaskunden eingeführt. Diese Gasspeicherumlage wurde zum 1. Januar 2026 abgeschafft. Bei einem erneuten Kauf von Gas durch den Staat wäre eine erneute Umlage möglich.

Welche Rolle haben die Speicher für die Versorgung?

Gasspeicher seien ein wichtiger Baustein der Versorgungssicherheit, so Timm Kehler, Vorstand des Verbandes Gas- und Wasserwirtschaft. Händler und Versorger lagerten dort Gasmengen, mit denen sie bestehende Lieferverpflichtungen gegenüber ihren Kunden erfüllten. Außerdem schafften Speicher einen zusätzlichen Puffer für unvorhersehbare Ereignisse - etwa technische Ausfälle oder Störungen von Importwegen.

Ines-Geschäftsführer Heinermann sagt, Gasspeicher stellten insbesondere an kalten Wintertagen und in kurzer Zeit große zusätzliche Gasmengen bereit. "Für die Winterversorgung sind gut gefüllte Gasspeicher deshalb elementar." Andreae sagt, Gasspeicher seien für die Stabilität des Netzsystems und die Krisenvorsorge essenziell. Sie könnten Unwägbarkeiten in der Beschaffung abfangen und Preisschwankungen dämpfen.

Allerdings ist Deutschland heute breiter aufgestellt als noch zu Beginn der Energiekrise 2022, wie es auch im Wirtschaftsministerium heißt. Gas komme insbesondere über Pipelines aus Norwegen, über die LNG-Terminals sowie über die europäischen Nachbarn.

Droht eine Versorgungskrise?

In einem Bericht des Wirtschaftsministeriums für eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses des Bundestags vor einer Woche hieß es: "Nach aktuellem Erkenntnisstand ist eine Gasmangellage im kommenden Winter nicht zu erwarten." Die Versorgungssicherheit hänge nicht allein vom konkreten Speicherfüllstand ab, sondern vom Zusammenspiel von Speichern, laufenden Pipelineimporten, LNG-Importen, verfügbarer Infrastruktur, der vorhandenen Nachfrage und der Einbindung in den europäischen Gasmarkt.

Weiter heißt es: "Insbesondere geopolitische Entwicklungen und außergewöhnliche Wetter- oder Infrastrukturszenarien können zu zusätzlichen Belastungen führen." Sprich: wenn der Winter besonders kalt wird oder es Angriffe auf Pipelines gibt.

"Die niedrigen Speicherstände dürfen wir nicht kleinreden", so Kehler. "Sie sind aber auch kein Beleg dafür, dass Deutschland vor einer Versorgungslücke steht."

Bei einem sehr harten Winter könnten die Gaspreise weiter steigen, zumal wegen der Folgen des Iran-Krieges vor allem in Asien derzeit verstärkt LNG importiert wird, was Beschaffung in Europa verteuert.

Was macht Reiche?

Reiche wurde, etwa von den Grünen, mangelnde Vorsorge vorgeworfen. Die Speicherbetreiber fordern von der Politik Erleichterungen und Anreize, um das Einspeichern von Gas attraktiver zu machen. Reiche betonte im Bundestag: "Wir haben Vorkehrungen getroffen, für jedes Szenario". Bekannt wurde, dass das staatliche Gasunternehmen Sefe nun aktiver wird beim Befüllen der Speicher.

Wirtschafts-Staatssekretär Frank Wetzel sagt, der Buchungsstand bei den Speichern liege bei über 70 Prozent. Es müsse aber auch physisch eingespeichert werden. Das Ministerium habe an alle Unternehmen die Erwartung, dass sie ihre Buchungen jetzt auch füllten. Dem Ministerium sei bewusst, welche betriebswirtschaftlichen Herausforderungen es gebe, sagt Wetzel mit Blick auf hohe Preise. Aber die Spekulation auf niedrige Preise sei auch riskant und möglicherweise eine Fehlkalkulation.