Gaststättenrauswurf Kemmerich ohne Mittagessen - "Sie werden hier nicht bedient"

Weimar (dpa/th) - "Sie werden hier nicht bedient" - Thüringens ehemaliger FDP-Chef und Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich scheiterte nach eigenen Angaben bei einem Gaststättenbesuch in Weimar. Mit dem Satz, den Kemmerich auf der Plattform X öffentlich machte, sei er quasi als unliebsamer Gast eingestuft worden. Er verließ demnach in Begleitung seines Sohnes das Lokal in der Klassikerstadt, wo er privat essen wollte. Kemmerich lebt seit Jahren mit seiner Familie in Weimar. Er zeigte sich angesichts des indirekten Rauswurfs irritiert.