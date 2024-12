Unter anderem ein neues Titelbild wurde für den Einband gewählt, es zeigt ein Automaten-Restaurant in der Breiten Straße 1, abgebildet auf einer Postkarte aus dem Jahre 1911. Neben den ersten Häusern am Platz am Unteren Markt und der Unteren Marktstraße werden auch Gaststätten aus der Erholungsstraße, der Breiten Straße bis hin zum Salzbrunnen und dem Grüntal in Wort und Bild vorgestellt. „Eine spannende Zeitreise für Sonneberg-Freunde“, so Heinkel.