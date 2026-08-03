Oberstaufen (dpa/lby) - Eine über 110 Jahre alte Berghütte ist im Oberallgäu vollständig abgebrannt. Der Schaden beträgt laut ersten Schätzungen der Polizei mehrere Millionen Euro. Das Feuer in der Alpe Mohr bei Oberstaufen brach am Sonntagabend aus unbekannten Gründen aus. Die Feuerwehr schaffte es demnach nicht, den Brand einzudämmen. Die Gaststätte brannte komplett ab. Die Hütte war zum Zeitpunkt des Feuers bereits geschlossen, niemand wurde verletzt. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen.