Sie haben gerade eine Tournee durch 24 Städte in Brandenburg erfolgreich absolviert, die vier Darsteller vom „theater 89“ mit ihrem Regisseur und Ideengeber Hans-Joachim Frank. Dass sie zum Abschluss der diesjährigen Saison noch zu einem Gastspiel nach Meiningen gekommen sind, hat mit der lokalen Bindung einiger von ihnen zu tun. So ist Hans-Joachim Frank gebürtig in Mariasfeld und aufgewachsen in Suhl, Darstellerin Kristin Schulze ist ihre ersten künstlerischen Schritte am Meininger Theater gegangen. Auch wenn sie nun in Berlin wohnen und arbeiten, fühlen sie sich doch im Herzen immer noch als Südthüringer. Deshalb verwundert es nicht, wenn auch einige Zuschauer im Rund des Schlosshofes von Schloss Elisabethenburg ihrem engeren Freundes- oder Bekanntenkreis angehören. Quasi ein Heimspiel – und ein Wiedersehen für beide Seiten.