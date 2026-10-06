Mit 24 Metern Durchmesser und 12 Metern Höhe finden im Zirkuszelt bis zu 350 Zuschauer Platz, die neben Akrobatik und Clownerie auch eine muntere Schar Tiere bestaunen können. In unzähligen großen roten Lastern, Anhängern und Wohnwagen sind die Weisheits am vergangenen Donnerstag angereist. Bis zum kommenden Sonntag werden sie ihre Show präsentieren. Der „Circus Manuel Weisheit“ ist ein reines Familienunternehmen. Voller Begeisterung erzählt Dominik Weisheit, dass sie alles komplett alleine stemmen. „Wir haben keinerlei Akteure von außen. Wir, das sind neben Mama und Papa, ich und meine zehn Geschwister und dazu bereits 25 Enkelkinder. Ungefähr 15 von uns stehen für die Show in der Manege. Der Jüngste ist gerade einmal drei Jahre alt.“