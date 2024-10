Europas größter Circus gastiert vom 16. bis 20. Oktober in der Theaterstadt und schlägt sein Circuszelt auf dem ehemaligen Lokplatz in der Landsberger Straße gegenüber des Volkshausplatzes auf. In seiner neuesten Sommer-Produktion mit dem Titel „Stars in der Manege“ werden preisgekrönte Artisten und die „wahren Stars“ in der Manege, die Tiere, präsentiert: 33 Artisten, Tierlehrer und Clowns aus zehn Nationen und vier Kontinenten wirken in dieser Schau mit. Allein für Kostüme, Licht und Musik sind mehr als 500 000 Euro investiert worden heißt es seitens der Circusleitung.