Nagelsmann begründet Verzicht auf Sané

Sané kam in dieser Saison in zehn Pflichtspielen der Münchner zum Einsatz. Nur im DFB-Pokal beim Sieg in Mainz lief er von Beginn an auf. In fünf Liga- und vier Champions-League-Partien wurde er eingewechselt. Da der Flügelspieler nicht für die Länderspiele in der Nations League gegen Bosnien und Herzegowina und Ungarn nominiert wurde, kann er in den kommenden zwei Wochen weiter an seiner Fitness arbeiten.