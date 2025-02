Gastspiel an der SBBS: Carsten Stahl kommt wieder nach Sonneberg

Auch an der SBBS freut man sich Stahl im Empfang nehmen zu können. Das Tagesprojekt: „Mit Respekt, Mut und Toleranz gegen Gewalt und Vorurteile“ ist für alle Zielgruppen der Schulfamilie konzipiert. In der Turnhalle der SBBS erhalten die Jugendlichen aller Klassen der Sibylle-Abel-Schule am Vormittag die Möglichkeit, Carsten Stahl live zu erleben, ihm zuzuhören, miteinander ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen: „Wie lässt sich Mobbing an Schulen wirkungsvoll bekämpfen?“