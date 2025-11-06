Gastronomie: Vom Sternekoch zum Genussberater – Wohlfahrt blickt zurück

Für seinen Beruf als Koch ist er bis heute dankbar. "Ich habe alle gesetzten Ziele erreicht - aber alles hat seine Zeit", sagt er. Neue Projekte neben den bestehenden plant er nicht. "Ich habe genug zu tun". Vier Enkelkinder hielten seine Frau und ihn auf Trab, wie er erzählt, er verbringt nach Möglichkeit auch Zeit in seinem Feriendomizil an der Costa Blanca. Große Feier am 70. geplant? Nee, sagte er, 500 Gäste einladen und dann vielleicht jemanden vergessen - das sei zu stressig. "Ich wünsche mir nichts und bin dankbar, dass wir alle gesund sind."