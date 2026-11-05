Gastronomie Verdirbt uns die KI den Appetit?

Forscher: KI-Bilder sehen möglicherweise zu perfekt aus

Sehe das abgebildete Essen unrealistischer aus, wirke es vielleicht auch weniger appetitlich, erläutert Diel das Ergebnis. Eine Erklärung dafür könne sein, dass das Bild "zu perfekt" aussehe, die Oberflächen zu glatt oder zu symmetrisch ausfielen oder andere optische Fehler aufträten, vermutet er. Generell wisse man aus vorangegangenen Studien, dass Menschen sensibel gegenüber Essen eingestellt seien.

"Wir als Menschen möchten evolutionär bedingt neues Essen ausprobieren, weil es uns potenziell wieder neue Nährstoffe bringen kann. Aber neues Essen kann auch schädlich sein oder uns vergiften. Deshalb sind Menschen besonders vorsichtig gegenüber Essen, das sie nicht kennen oder das anders aussieht."

Was bedeutet das nun für KI-generierte Speisekarten? Diel sagt: "Als Ableitung aus meiner Forschung würde ich sagen: KI-generierte Bilder von Essen werden nicht zuverlässig so wahrgenommen wie reales Essen. Sie haben das Potenzial, noch realistischer zu sein, aber es ist ganz und gar keine Garantie. Wenn sie vor allem große Fehler oder Anomalien enthalten, wirken sie oft abstoßend auf Personen."

Ein weiterer Punkt sei, dass KI-Bilder nicht das tatsächliche Gericht eines Restaurants, sondern ein beliebiges Gericht zeigten, das aus Trainingsdaten der verschiedenen Modelle abgeleitet wird. Das wiederum könne Frust bei Kunden auslösen, wenn die Abbildung nicht der Realität entspricht. Auch die Dehoga weist darauf hin, Authentizität sei "der Kern des gastronomischen Versprechens".