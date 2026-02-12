Gastronomie: Umsätze im Gastgewerbe steigen durch höhere Preise

 
Umsätze im Gastgewerbe steigen durch höhere Preise

Die Gastwirte in Bayern haben im vergangenen Jahr mehr eingenommen - aber nur, wegen des höheren Preisniveaus.

Die Umsätze der bayerischen Gastronomen sind im vergangenen Jahr nur aufgrund von Preiserhöhungen gestiegen (Archivbild). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Fürth (dpa/lby) - Die Umsätze der Hoteliers und Gastwirte in Bayern sind im vergangenen Jahr nur wegen erhöhter Preise für Speisen, Getränke und Übernachtungen um durchschnittlich zwei Prozent gestiegen. Rechne man die Preissteigerungen heraus, seien die Umsätze leicht um durchschnittlich 1,4 Prozent zurückgegangen, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth mit. Lediglich Campingplätze und Ferienwohnungen sowie Caterer konnten auch inflationsbereinigt zulegen. 

Die Statistik macht keine klare Aussage darüber, wie günstig oder ungünstig sich die Wirtschaftslage in der Gastronomie Bayerns entwickelt hat. Sie berücksichtigt unter anderem lediglich die Einnahmen der Betriebe - nicht aber die Kosten.