Gastronomie: Umsätze im Gastgewerbe steigen durch höhere Preise

Fürth (dpa/lby) - Die Umsätze der Hoteliers und Gastwirte in Bayern sind im vergangenen Jahr nur wegen erhöhter Preise für Speisen, Getränke und Übernachtungen um durchschnittlich zwei Prozent gestiegen. Rechne man die Preissteigerungen heraus, seien die Umsätze leicht um durchschnittlich 1,4 Prozent zurückgegangen, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth mit. Lediglich Campingplätze und Ferienwohnungen sowie Caterer konnten auch inflationsbereinigt zulegen.