Erfurt (dpa/th) - Das Thüringer Gastgewerbe blickt angesichts der anhaltenden Konsumzurückhaltung und Wirtschaftsflaute mit Sorge auf das kommende Jahr. Es werde ein weiteres Kneipensterben in der Gastronomie geben, befürchtete der Präsident des Thüringer Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Mark A. Kühnelt. Die Kostensteigerungen bei Lebensmitteln, Energie und Personal könnten nur bedingt weitergegeben werden. Vor allem in den ländlichen Regionen werde sich der Trend, das Gasthäuser und Kneipen schließen oder Öffnungszeiten weiter verkürzt werden, fortsetzen.