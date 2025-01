Erfurt (dpa/th) - Das Gastgewerbe hofft darauf, dass die Schwelle von zehn Millionen Übernachtungen im Thüringen-Tourismus in diesem Jahr geknackt wird. "Es wird auch einige neue Hotels geben", sagte der Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes, Dirk Ellinger, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Wir erwarten, dass der Tourismus weiter nach vorn geht und Thüringen von seiner guten Erreichbarkeit in Deutschland noch stärker profitiert."