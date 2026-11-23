﻿Auf schwarzen Platten stehen die Probierlöffel in langen Reihen. Während das Küchenteam die letzten Tupfer setzt, stehen Gäste von ihren Tischen auf, schauen beim Anrichten zu und fragen nach den Zutaten. Beim Gourmet-Event „Mit 19 Löffeln um die Welt“ am 20. und 21. November in der Viba Nougat-Welt servierten eine Köchin und fünf Köche ein Menü mit Stationen auf sechs Kontinenten, jeden Gang auf einem Löffel - und immer kombiniert mit Nougat oder Schokolade von Viba.