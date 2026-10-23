In den vergangenen Wochen war es eine der am häufigsten gestellten Fragen in der Stadt: Wann können Gäste endlich im neuen indischen Restaurant „Krishna“ einkehren? Werbebanner prangten schon lange vor dem ehemaligen Busbahnhof in der Kasseler Straße sowie am stark frequentierten Kreisel in der Bahnhofstraße. Am Freitag war es nun so weit – und die ersten Gäste ließen nicht lange auf sich warten.