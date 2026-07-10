Eigentlich wollten die Brüder Gentian (28), Alexander (29) und Shkembim Hyseni (22) in diesen Tagen über neue Ideen für den „Ratskeller“ sprechen, über Veranstaltungen, kulinarische Angebote und die Zukunft des traditionsreichen Hauses am Altmarkt. Stattdessen sehen sie sich gezwungen, auf etwas zu reagieren, das ihnen seit Monaten zunehmend Sorgen bereitet: hartnäckige Gerüchte über eine angeblich bevorstehende Schließung ihres Restaurants.