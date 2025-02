Das „Waldhotel Ehrental“ ist in Schmalkalden seit den 1980er Jahren eine Institution. Seine Existenz verdankt es dem Vernehmen nach einem SED-Kreissekretär. Verguckt in das liebliche Tal, soll der Genosse aus einer Bierlaune heraus beschlossen haben, hier das Kinderferienlager für das Wohnungsbaukombinat Suhl (WBK) bauen zu lassen. Ob das stimmt, weiß Walter Wolf nicht. Was er aber bestätigen kann: „Das musste damals alles ganz schnell gehen.“ Wolf war bis 1989 Direktor des volkseigenen Kombinats und hat die Bauarbeiten im Ehrental begleitet. Der eigentliche Macher sei der bereits verstorbene Ralf Kirchner gewesen, erzählt der 91-Jährige, der in Floh-Seligenthal wohnt und bis heute als selbstständiger Architekt tätig ist.