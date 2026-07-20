Teilweise würden Bewertungen auch in einzelnen Fällen als Druckmittel eingesetzt, sagt Valerio Raso vom Ristorante MammaMia aus Dresden. "Es kommt immer wieder vor, dass jemand nach einer kleinen Unstimmigkeit sofort mit einer schlechten Bewertung droht, um einen Rabatt oder etwas gratis rauszuholen." Ehrliche Kritik gehöre aber dazu, betont der Familienbetrieb.

Wie selektiv gehen Betriebe mit der Löschung um?

In der Regel gehen Betriebe nach eigenen Angaben sehr selektiv vor und lassen nur ausgewählte Beiträge löschen. Wenn es beleidigende Einträge unter anderem mit Hetze gebe, werde dies Google mitgeteilt und um Löschung gebeten, sagte Gastronom Michael Wiecker aus Wernigerode. "Das haben wir aber erst einmal vor eineinhalb Jahren gemacht."

Viele Betriebe betonen zudem, dass sachliche Kritik grundsätzlich bleiben solle. Ehrliche und sachliche Kritik helfe dabei, den Service zu verbessern, teilten mehrere Gaststätten auf Anfrage mit. In Thüringen beschreibt der Betreiber der Pension zum Ringelberg in Erfurt, Oliver von den Bergen, er habe sachliche Kritik akzeptiert. Bewertungen habe er nur entfernen lassen, wenn er sie für unzutreffend oder missbräuchlich gehalten habe - etwa nach Konflikten mit Gästen oder wenn nach seiner Kenntnis gar kein Besuch vorlag. "Ich sehe grundsätzlich kein Problem darin, wenn negative Bewertungen sichtbar sind – sofern sie auf tatsächlichen Erfahrungen beruhen und den Sachverhalt zutreffend wiedergeben."

Welche Rolle spielen spezialisierte Dienstleister und Kanzleien?

Verbraucherschutzexperte Kroschwald spricht inzwischen, wie Leipziger Geschäftsführerin Naumann-Hirt von einer regelrechten Löschindustrie. "Es gibt professionelle Dienstleister und Anwaltskanzleien, die Löschverfahren nicht als Fairness-Instrument verstehen, sondern als Geschäftsmodell." Verbraucher hätten zwar die Möglichkeit, gegen die Löschung einer Bewertung vorzugehen, häufig hätten sie aber nicht die Zeit und nicht die Belege parat, dies zu tun. "Das begünstigt Overblocking - also dass am Ende mehr gelöscht wird, als eigentlich gelöscht werden sollte."

Auch in den ostdeutschen Bundesländern greifen einige Häuser auf solche Dienstleister zurück - etwa wenn Diffamierungen zu groß würden oder vereinzelte Löschversuche über den persönlichen Account nicht geklappt hätten. "Teilweise haben wir Löschungen selbst beantragt, hier aber nur mäßigen Erfolg gehabt", sagt Jan Niclas Imholze vom Erfurter "Pier 37". Deswegen haben man sich für einen externen Dienstleister entschieden. "Wir haben allerdings nur 1-Sterne-Bewertungen löschen lassen", die etwa beleidigend oder unsachlich gewesen seien. Im Unternehmensprofil finden sich auch weiterhin vereinzelte 1- bis 3-Sterne-Bewertungen.

Generell betonen zahlreiche Gastronomen, sorgsam mit Löschungen umzugehen, weil sonst auch ein falsches Bild entstehen könne.

Kann man sich als Verbraucher auf Online-Bewertungen verlassen?

Google-Bewertungen bleiben für viele Menschen eine wichtige Orientierung, verlässlich sind sie aber nur eingeschränkt. "Ob man ihnen im Einzelfall wirklich vertrauen sollte, ist eine andere Frage", sagt Verbraucherexperte Kroschwald. Auch aus der Branche selbst kommt Skepsis: "Viele Gäste wissen, dass man negative Bewertungen löschen lassen kann und gute erstellen lassen kann, von daher ist es kein wertvoller Kompass", sagt der Berliner Restaurantbesitzer David Canisius. Gleichzeitig betonen Betriebe, dass das System anfällig für Missbrauch sei – etwa für Fake-Profile oder Bewertungen ohne echten Besuch. Vor diesem Hintergrund raten viele Gastronomen, Sterne nicht isoliert zu lesen: Entscheidend seien der Inhalt der Rezensionen, wiederkehrende Muster und ob Betriebe nachvollziehbar auf Kritik reagieren.