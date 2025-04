In der Glutbude ist der Name Programm. „Der Holzkohlegrill ist Namensgeber für den Imbiss“, sagt Martin Hofmann. Am vergangenen Freitag hat er gemeinsam mit seiner Partnerin Steffi Ehrich den neuen Versorgungsstand in der Oberhofer Stadtmitte eröffnet, nachdem der alte Imbiss Mitte März abgerissen worden war.