„Liebe Ilmenauer, seit es den Ratskeller gibt, scheint unser Ausgangsbereich eine Art Selbstbedienungsladen zu sein: Kerzen, Dekorationen, Salz- und Pfefferstreuer, große Blumentöpfe und sogar ganze Kerzenständer finden regelmäßig neue Besitzer – ganz ohne Rechnung, versteht sich“ – mit diesen Zeilen hat sich das Team der Ilmenauer Gaststätte Ratskeller kürzlich via Facebook an die Einwohner gewandt. Die Diebstahltaten, die im ersten Moment schon dreist klingen, gehen aber noch absurder weiter: „Nun der vorläufige Höhepunkt: Unsere Kreidetafel, die immer brav draußen vor der Tür stand, ist ebenfalls verschwunden. Vielleicht wollte sie mal spazieren gehen?“, fragt das Team des Ratskellers rhetorisch und bittet darum, dass die Tafel sowie andere „versehentlich mitgenommene Dinge“ ihren Weg wieder zurück in die Gaststätte finden. Das sei auch diskret und inkognito möglich.