Gastronomie: Gewerkschaft wirbt für großzügige Trinkgelder im Restaurant

"Klar, Pfennigfuchser gibt es auch. Die sind dann mit 5 Prozent dabei. Und oft genug geben echte Geizkragen auch gar nichts – leider", betonte Löbel. Mit Blick auf den "Welttrinkgeldtag" an diesem Donnerstag sollte man nicht in den Sparmodus schalten. "Wer Trinkgeld gibt, sollte beim Personal ruhig mal nachfragen", riet der NGG-Geschäftsführer. Auf diese Weise lasse sich erfahren, ob das Trinkgeld auch tatsächlich beim Service und in der Küche ankomme.