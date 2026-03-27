Der Geruch von frischer Farbe, der durch die Räume im „Thüringer Hof“ zieht, lässt auf einen Neustart schließen. Kisten und Werkzeug künden von Einzug und Handwerkerarbeit. Es geht weiter in dem Gasthaus in der Zellaer Straße, das erneut Stillstand ertragen musste. Nachdem der letzte Pächter vor knapp zwei Jahren das Handtuch geworfen hatte, kehrt nun wieder Leben ein. Maximilian Kirchner ist der neue Pächter. Der 30-Jährige ist in einer Familie aufgewachsen, die in der Gastronomie zu Hause ist. Er wisse, wie es sei, in einem Familienbetrieb mitzuarbeiten, sagt er. Seine Mutter – Tatjana Kirchner – hat fast 14 Jahre lang das „Haus am Berg“ in Goldlauter geführt, in dem er auch oft mit geholfen hat. Das Haus also, das in Goldlauter-Heidersbach einfach nur die Broach oder die Brache genannt wurde. Wahrscheinlich weil das Grundstück einst Brachland zwischen Goldlauter und Heidersbach war.