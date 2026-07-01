Gastronomie Eins auf die Waffel - Hessens Eisverkäufer in der Hochsaison

1,80 Euro kostet bei ihm das Bällchen - und 2,20 Euro, wenn es Premium-Eis ist, also etwa besonders cremiges Cremino-Eis. Oder Pistazien-Eis: "Ein Kilogramm Pistazien kostet 60 bis 70 Euro, das ist auch für uns teuer", erklärt Longhin. Ziel sei aber, "dass sich jeder bei uns ein Eis leisten kann" - trotz gestiegener eigener Kosten und Löhne.

Jeden Abend blicken Longhin und Bogdan auf ihre Wetter-App, um zu wissen, wie viel Eis sie am folgenden Morgen mit ihren zwei Eismaschinen produzieren wollen. Bogdan sagt: "Bei schlechtem Wetter machen wir weniger." Jeden Tag kaufen sie nach ihren Worten auch frisches Obst für die Eisherstellung.

Welche Lieblingssorten haben Eisverkäufer?

Was sind die eigenen Lieblingssorten des Betreiberduos? Longhin mag es klassisch: "Zitrone und Vanille" - Bogdan etwas ausgefallener: "Tiramisu, Limoncello und Walnuss mit Feigen."

In Eltville verkauft Longhin bereits seit zwei Jahrzehnten Eis. Bogdan und er haben zahlreiche Stammkunden. Longhin sagt: "Wir haben schon viele Geburten und Todesfälle mitbekommen." Die Liebe zum Eis - sie erfasst alle Generationen.