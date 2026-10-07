Mit diesem Andrang hatten die Chefs des „Akwaaba“ wohl nicht gerechnet. Kurz vor 11 Uhr wischten sie noch schnell durch ihr Geschäft in der Reihersgasse, dann trudelten schon die ersten Bestellungen ein. „Akwaaba“ heißt „Willkommen“ auf Twi und Fate, so sprechen die Menschen in Ghana. Es bedeutet auch Gastfreundlichkeit und Wärme und steht damit ganz im Zeichen der afrikanischen Kultur. Authentische Gerichte gehen hier über die Theke. Etwa Jollof-Reis, der zum Beispiel in passierten Tomaten eingekocht wird, mit Hühnchen, Rindfleisch oder Tilapia. Letzteres ist ein afrikanischer Buntbarsch.