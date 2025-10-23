„Durch die ständig steigenden Kosten ist es uns leider nicht mehr möglich den Restaurantbetrieb am Laufen zu halten.“ Mit dieser über die aktuelle Lage in der Gastronomie Bände sprechenden Erklärung informierten die Pächter des Café/Restaurant Dalewu Mitte September ihre Gäste zur Schließung des Lokals zum 30. September. Eine 20-jährige Betriebsgeschichte ging damit zu Ende. Erbaut vom Schwarzaer Unternehmer André Dambuk wurde das Dalewu 2005 eröffnet und rund 18 Jahre in Regie der Familie Dambuk betrieben. Schnell hatte sich das Haus als Hauptanziehungspunkt auf dem im September 2003 eingeweihten neuen Marktplatz etabliert. Stark nachgefragt waren unter anderem die exzellenten in Eigenregie gefertigten Torten und die leckeren Eisbecher.