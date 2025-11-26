Köln - Die Fernsehköche Frank Rosin (59) und Alexander Kumptner (42) machen sich weiter große Sorgen um die Zukunft der Gastro-Branche. "Unabhängig von der politischen Farbe: Wir sind alle gerade unzufrieden. Ich mache meinen Job seit 35 Jahren als Unternehmer. Und ich sehe gerade schwarz", sagte Rosin der Deutschen Presse-Agentur. Sein Koch-Kollege Kumptner aus Österreich pflichtet ihm bei: "Wir müssen das nicht schönreden. Es geht gerade ans Eingemachte für viele Branchen, auch die Gastronomie."