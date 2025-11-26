Sorgen um das kulinarische Erbgut

Kumptner sorgt sich aufgrund der Sparzwänge in der Branche auch um Qualität, Rezepturen und das kulinarische Erbgut. "Dann werden die Königsberger Klopse nicht mehr urig gekocht, das Wiener Schnitzel nicht mehr in Butterschmalz gebacken, sondern nur noch - Entschuldigung - Scheiße verkauft." Die Steuern und Abgaben für Waren, Energie und Mitarbeiter seien viel zu hoch. "Wenn am Ende die schwarze Null in den Büchern steht, können manche schon glücklich sein. Und das ist falsch."