Jens Löser vom Gasthof „Zum Reifberg“ ist wahrlich ein kleiner Star. Nicht nur, weil seine leckeren Kloß-Pommes (für diese Erfindung hält er übrigens ein Patent) mittlerweile schon in hunderten, wenn nicht gar tausenden Haushalten auf dem Teller gelandet sind; Jens Löser ist auch im Internet beliebt. Ob Tik Tok, Facebook oder Instagram – er zeigt sich und das, was ihm besonders am Herzen liegt, dort gerne und häufig. Nämlich das Kochen. „Und das kommt an. Ich bekomme täglich mehr Follower dazu“, sagt der 54-Jährige ein wenig stolz. Auf den Social-Media-Kanälen informiert er in kurzen Videos nicht nur über aktuelle Neuigkeiten zu seinen Betrieben, sondern zeigt auch Rezepte. Wie etwa für Kartoffelsalat („Saure Schnibbel), einen leckeren Brotsnack oder würzige Currysoße. Dabei leitet er Schritt für Schritt durch die Zubereitung. „Danke für alle Tipps, wir kommen mal vorbei“ oder „Echt sympathisch – schaue gerne Eure Videos und komme gerne mal zu Euch im Herbst“ sind die Reaktionen seiner Fans. Die Videos haben zum Teil mehrere zehntausend Aufrufe.