Erfurt (dpa/th) - Thüringens Hoteliers und Gastronomen hoffen angesichts ihrer angespannten wirtschaftlichen Lage auf die von der Bundesregierung versprochene Mehrwertsteuersenkung von Januar 2026 an. Für ihre Gäste könnte sie bedeuten, dass die Rechnung für Speisen bei einem Hotelaufenthalt oder Gaststättenbesuch nicht höher wird als bisher. "Die Mehrwertsteuersenkung ist die Chance, die Preise konstant zu halten", sagte der wiedergewählte Präsident des Thüringer Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Mark Kühnelt, in Erfurt. Letztlich entscheide aber jeder Betrieb selbst, wie er seine Preise gestalte.